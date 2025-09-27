Unbekannte stehlen in Wil SG ein Auto und Baumaschinen

An der St. Gallerstrasse in Wil im Kanton St. Gallen hat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Samstag zwei Einbruchdiebstähle begangen. Sie stahl dabei unter anderem ein Auto, zudem entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nach der unbekannten Täterschaft, die in der Nacht auf Samstag zwei Einbrüche in Wil begangen hat. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu zwei Liegenschaften, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Bei einer Firma wurden demnach ein Auto sowie ein Kontrollschild gestohlen. Am zweiten Ort seien Baumaschinen im Wert mehreren zehntausend Franken weggekommen.

Die Täterschaft flüchtete in unbekannte Richtung, wie es in der Mitteilung weiter hiess.