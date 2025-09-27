Unbekannte stehlen in Wil SG ein Auto und Baumaschinen

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht nach der unbekannten Täterschaft, die in der Nacht auf Samstag zwei Einbrüche in Wil begangen hat. (Symbolbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu zwei Liegenschaften, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Bei einer Firma wurden demnach ein Auto sowie ein Kontrollschild gestohlen. Am zweiten Ort seien Baumaschinen im Wert mehreren zehntausend Franken weggekommen.
Die Täterschaft flüchtete in unbekannte Richtung, wie es in der Mitteilung weiter hiess.