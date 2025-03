Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Samstagmorgen zwei mutmassliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden 17-Jährigen hatten sich Zugang zu einem Restaurant verschafft.

Polizei fasst Einbrecher in St. Galler Restaurant

Ein Fluchtversuch der mutmasslichen Einbrecher blieb ohne Erfolg. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kurz nach 07.30 Uhr sei der kantonalen Notrufzentrale gemeldet worden, dass gerade in das Lokal am im Scheitlilnsbüchel eingebrochen werde, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Daraufhin seien mehrere Patrouillen der Stadtpolizei ausgerückt.

Beim Anblick der Polizisten versuchten die Jugendlichen, ein Tunesier und ein Algerier, zu fliehen, wie es hiess. Sie hatten damit jedoch keinen Erfolg und wurden festgenommen.

Die Stadtpolizei übergab die Verdächtigen in der Folge der Kantonspolizei. Laut Communiqué klären Jugendanwaltschaft und Polizei ab, ob die beiden für weitere Straftaten verantwortlich sind.