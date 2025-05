In Rorschach hat am Wochenende eine unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeugeinbrüche verübt. Der Sachschaden betrug rund 15'000 Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

In Rorschach wurden am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. (Symbolbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Einbrüche wurden zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in einer Tiefgarage und beim Bahnhof verübt. In fünf Fällen wurden die Scheiben von parkierten Autos eingeschlagen, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Zweimal blieb es beim Versuch. Die Höhe des entwendeten Deliktsguts war zunächst Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.