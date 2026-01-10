35-Jähriger flüchtet in St. Gallen und verletzt Polizisten

Ein 35-jähriger Autolenker hat am Freitag in St. Gallen versucht, sich der Festnahme zu entziehen und dabei einen Polizisten verletzt. Auf seiner Flucht verursachte er einen Sachschaden in der Höhe von 150'000 Franken.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mann beschädigte mehrere parkierte Autos und Polizeiwagen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Polizei versuchte ihn wegen seiner Fahrweise gegen 21 Uhr auf der Autobahn bei St. Fiden anzuhalten. Der Mann flüchtete aber Richtung Stadt.

Auf der Flurhofstrasse krachte der 35-jährige Schweizer schliesslich in mehrere Autos. Er weigerte sich danach, sein Auto zu verlassen, heisst es weiter. Beim Versuch erneut zu flüchten fuhr er auch in ein Fahrzeug der Stadtpolizei.

Eine Flucht war danach nicht mehr möglich, doch der Mann leistete heftige Gegenwehr, als ihn die Polizisten verhaften wollten. Zwei Polizeiangehörige wurden vorsorglich ins Spital überführt. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte ein Polizist leicht verletzt worden sein.

Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft. Ihm wurden eine Blut- und Urinprobe sowie der Führerausweis abgenommen. Der Mann aus Appenzell Ausserrhoden verursachte schon vor der Flucht in Abtwil SG Sachschaden an der Ausfahrtschranke einer Tiefgarage. Die Polizei zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.