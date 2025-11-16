18 Büros im Kanton St. Gallen aufgebrochen

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in ein Geschäftsgebäude in Altstätten eingedrungen und haben 18 Büros aufgebrochen. Es entstand grosser Sachschaden. Wie viel Beute die Einbrecher mitlaufen liessen, ist noch offen.

Am Wochenende waren im Kanton St. Gallen Einbrecher unterwegs. (Symbolbild) Foto: FRANK RUMPENHORST

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Unbekannten verschafften sich gemäss einer Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei gewaltsam über das Dach Zugang zum Gebäude an der Tiefenackerstrasse. Im Innern brachen sie die Bürotüren auf und durchsuchten die Räume.

Auch im übrigen Kantonsgebiet waren Einbrecher unterwegs. In Balgach drang eine unbekannte Täterschaft von der Tiefgarage her in eine Mehrfamilienhaus an der Kamorstrasse ein. In einer Wohnung stahl die Täterschaft Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken und richtete Sachschaden von rund 1000 Franken an.

In Gossau verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über den Balkon Zugang zu einer Wohnung am Chellenweiherweg. Dort stahl sie diverse Gegenstände im Wert von rund 1000 Franken und richtete Sachschaden in der Höhe von 2000 Franken an.

Schliesslich waren Einbrecher auch in Mörschwil unterwegs und drangen durch eine Terrassentüre in ein Mehrfamilienhaus an der Riederenstrasse ein. Sie stahlen Gegenstände von noch unbekanntem Wert und richtete Sachschaden von über 1000 Franken an, wie die Polizei weiter mitteilte.