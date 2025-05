Kontrolle St. Galler Polizei erwischt mehrere alkoholisierte Autofahrer

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Wochenende fünf Verkehrsteilnehmende in alkoholisiertem oder fahrunfähigem Zustand erwischt. Drei davon mussten ihren Führerschein abgeben, wie sie am Sonntag mitteilte.

Publiziert: vor 32 Minuten