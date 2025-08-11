Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.
Foto: KAPO SG
- Tödlicher Kletterunfall an der Wildhauser Schofbergwand am Sonntag
- 48-jähriger Schweizer stürzte aufgrund eines Felsausbruchs in die Tiefe
- Rega und Alpine Rettung Ostschweiz mit Helikopter-Rettungsspezialisten im Einsatz
Johannes HilligRedaktor News
Gemäss jetzigen Erkenntnissen war ein Schweizer (48) in einer Dreier-Seilschaft auf der Morgamutsch-Route an der Wildhauser Schofbergwand unterwegs. Dabei stürzte der Kletterer aufgrund eines Ausbruchs einer Felsrippe in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt.
Im Einsatz standen die Rega und Alpine Rettung Ostschweiz mit Helikopter- Rettungsspezialisten. Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.