Ein tragischer Kletterunfall ereignete sich am Sonntag an der Wildhauser Schofbergwand. Ein 48-jähriger Schweizer stürzte mehrere Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen untersucht die Unfallursache.

Schweizer (†48) stürzt an der Schofbergwand ab und stirbt

Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Foto: KAPO SG

48-jähriger Schweizer stürzte aufgrund eines Felsausbruchs in die Tiefe

Gemäss jetzigen Erkenntnissen war ein Schweizer (48) in einer Dreier-Seilschaft auf der Morgamutsch-Route an der Wildhauser Schofbergwand unterwegs. Dabei stürzte der Kletterer aufgrund eines Ausbruchs einer Felsrippe in die Tiefe und wurde dabei tödlich verletzt.

Im Einsatz standen die Rega und Alpine Rettung Ostschweiz mit Helikopter- Rettungsspezialisten. Die Unfallursache wird durch die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.