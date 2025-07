Neuer St. Galler Bischof startet mit neuem Personal

Der neu gewählte Bischof Beat Grögli hat ein neues Leitungsteam zusammengestellt. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Seelsorger Roman Rieger wird neuer Leiter des Pastoralamtes und damit Nachfolger von Franz Kreissl, der teilweise pensioniert werde, heisst es in der Mitteilung des Bistums vom Mittwoch.

Rieger sei während zwölf Jahren in der Katholischen Kirche Region Rorschach tätig gewesen. Danach habe er die pastorale Entwicklung der Katholischen Kirche St. Gallen-Gaiserwald als Leiter der Pastoralen Arbeitsstelle massgeblich mitgeprägt. Kreissl werde sich unter anderem weiterhin in der Präventionsarbeit engagieren und bleibe Mitglied in der Kommission Schutz und Prävention.

Mit der Amtsübergabe zum neuen Bischof «erlischt das Amt von Guido Scherrer als Generalvikar», informiert das Bistum. Er habe sich entschieden, «zurück an die Basis zu gehen». Seine neue Aufgabe als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Blattenberg im Rheintal werde er voraussichtlich Anfang Oktober 2025 beginnen.

Neuer Generalvikar wird Sebastian Wetter. Seit Juni 2024 sei er Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Wil. Zuvor war er Kaplan und Pfarreibeauftragter in Oberriet und Kobelwald.

Religionspädagoge Damian Kaeser-Casutt wird auf Oktober Leiter des Personalamtes des Bistums. Die bisherige Personalabteilung erhält wieder den Status eines Amtes.

Der neue Bischof Beat Grögli wird am 5. Juli in der Kathedrale geweiht. Erst dann tritt er sein Amt vollumfänglich an. Die Personalentscheide gelten deshalb ab dem 7. Juli.