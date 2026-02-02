Am Samstagabend ist auf dem Bahnhofplatz ein 37-jähriger Schweizer von fünf jungen Männern mutmasslich angegriffen und leicht verletzt worden. Die fünf Afghanen konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen.

Darum gehts Gruppe attackiert 37-Jährigen am Busbahnhof St. Gallen kurz nach 17.30 Uhr

Ein Angreifer schlug mit Krücke, Opfer leicht verletzt

Fünf Afghanen, 19 bis 21 Jahre, festgenommen, Polizei sucht Zeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach 17.30 Uhr am frühen Samstagabend hielt sich eine Gruppe junger Männer bei der Haltekante B des Busbahnhofs auf. Als ein 37-jähriger Mann ebenfalls dort eintraf, trat einer der jungen Männer, ein 19-jähriger Afghane, nahe an den Schweizer heran.

Einen kurzen Moment später kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Sofort kamen vier weitere Jugendliche aus der Gruppierung hinzu, und der 37-Jährige wurde mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Einer der Angreifer schlug zudem mit einer Krücke auf den Mann ein. Dieser erlitt leichte Verletzungen.

Kapo sucht Zeugen

Die fünf Afghanen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren liessen schliesslich vom Mann ab und flohen. Sie konnten kurze Zeit später durch mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St. Gallen beim Gallusplatz angehalten und festgenommen werden. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 229 49 49 zu melden.