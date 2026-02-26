Darum gehts
- Riesige Rauchwolke über Uzwil SG
- Vermutlich Halle betroffen, genaue Angaben aktuell nicht möglich
- Kapo St. Gallen bestätigt Brand am Donnerstagnachmittag
Eine riesige, dunkle Rauchwolke steht am Donnerstagnachmittag in starkem Kontrast zum sonst stahlblauen Himmel über Uzwil SG. Wie die Kapo St. Gallen gegenüber Blick bestätigt, ist es zu einem Brand gekommen. Betroffen ist laut ersten Erkenntnissen offenbar eine Halle.
Genauer handelte es sich um eine Lagerhalle, die an der Bahnhofsstrasse im Ort an ein Geschäftsgebäude grenzt. Dort hat aus bisher unbekannten Gründen eine offene Flamme den Brand und somit auch die starke Rauchentwicklung ausgelöst. Das angrenzende Geschäftsgebäude blieb bisher von den Flammen verschont – rund 60 Feuerwehrleute stehen laut Mediensprecher Milo Frey derzeit noch im Einsatz. Auch die Kapo und Rettungskräfte befinden sich vor Ort.
Kenntnis über Verletzte liegen bisher nicht vor. Auch Vermisste gibt es keine zu vermelden. Man geht jedoch von einem hohen Sachschaden aus.
+++ Update folgt +++