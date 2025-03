Kantonsrat SG St. Galler Kantonsrat überarbeitet Gemeindegesetz

Der St. Galler Kantonsrat hat am Montagnachmittag in der Frühjahrssession in erster Lesung eine Revision des Gemeindegesetzes beraten und angepasst. Nicht alle vorgeschlagenen Anpassungen wurden gutgeheissen.

Publiziert: 16:04 Uhr