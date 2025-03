St. Galler Kantonsrat bewilligt Autobahnanschluss bei Rorschach

Eine deutliche Mehrheit des St. Galler Kantonsrats hat am Dienstag dem neuen Autobahnanschluss Witen sowie einer neuen Kantonsstrasse zum See zugestimmt. Die Ausgaben von 267 Millionen Franken werden aus dem Strassenfonds entnommen.

Der St. Galler Kantonsrat hat am Dienstag einem neuen Autobahnzubringer sowie einer Kantonsstrasse im Raum Rorschach zugestimmt. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Region Rorschach leide seit Jahren unter einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Hauptverkehrsachsen, hiess es zur Vorlage. Kern der Vorlage ist der neue Autobahnzubringer Witen sowie die «Kantonsstrasse zum See», die den Nationalstrassenanschluss mit dem bestehenden Strassennetz in Goldach und Rorschach verbindet.

Dazu kommen weitere Massnahmen, mit denen der Verkehr an den Siedlungsrand verlegt wird. Das Entwicklungsgebiet Froheim in Goldach sowie das Industriegebiet Blumenfeld in Rorschach können erschlossen werden.

Der Kanton muss sich am Autobahnanschluss mit knapp 70 Millionen Franken beteiligen. Die Kantonsstrasse kostet weitere 207 Millionen Franken. Insgesamt wird ein Kredit von 267 Millionen Franken beantragt. Die Mittel werden dem Strassenfonds entnommen.

Die Mehrheit der vorberatenden Kommission unterstützte die Vorlage. Durch die bessere Anbindung an die Autobahn und die Entlastung der Quartiere könne die Region als Lebens- und Wirtschaftsraum gestärkt werden.

Aus den Reihen der SP-Grüne-GLP-Fraktion wurde das Projekt abgelehnt. Es genüge den Herausforderungen des Klimawandels und den Bedürfnissen einer nachhaltigen Mobilität nicht. Im Rat waren die Mehrheitsverhältnisse allerdings klar: Der Vorlage wurde mit 84 gegen 22 Stimmen zugestimmt.