In Flawil im Kanton St. Gallen ist in einer Scheune ein Vollbrand ausgebrochen. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz. Es seien keine Verletzten zu vermelden, heisst es.

Scheune in Flawil SG brennt lichterloh

1/4 In Flawil im Kanton St. Gallen ist in einer Scheune ein Vollbrand ausgebrochen. Foto: Leserreporter

Cédric Hengy Redaktor News

In Flawil SG ist am Montagabend eine Scheune in Brand geraten. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt den Einsatz gegenüber Blick.

«Die Scheune brennt lichterloh», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen zu Blick. Es gebe jedoch Stand jetzt keine Verletzten. Zudem seien die Löscharbeiten noch in vollem Gang. Mehr werde zum aktuellen Zeitpunkt nicht kommuniziert, so Krüsi.

Auf das Flammeninferno aufmerksam wurde auch ein Blick-Leser. «Immer wieder sind laute Knalle zu hören» schreibt er. Seit mehreren Minuten seien zudem nur noch Einsatzfahrzeuge hörbar.

+++ Update folgt