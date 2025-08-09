Am Samstag ist an der Langgasse ein Mann aus Sri Lanka bei einem Gewaltdelikt ums Leben gekommen. Ein Italiener wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Er wurde mittlerweile festgenommen.

Eine Person wurde mutmasslich von einem Italiener getötet. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Darum gehts Sri Lanker (†54) stirbt bei Tötungsdelikt in St. Gallen

Polizei und Staatsanwaltschaft leiten umfassende Ermittlungen ein

Italiener (40) festgenommen

Es passierte gegen 0.45 Uhr: Bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale gingen mehrere Meldungen ein, wonach an der Langgasse eine tätliche Auseinandersetzung im Gang sei. Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeipatrouillen fanden zwei schwer verletzte Männer mit Schnittverletzungen vor. Ein Mann (†54) aus Sri Lanka wurde vor Ort durch die Polizisten und im Anschluss durch den Rettungsdienst reanimiert. Doch die Hilfe kam zu spät. Er verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen vor Ort.

Ein Italiener (40) wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst ins Spital überführt. Er wurde festgenommen. Beide Männer sind im Kanton St. Gallen wohnhaft, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Stadtpolizei St. Gallen sowie der Kantonspolizei St. Gallen. Verschiedene Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, die Berufsfeuerwehr St. Gallen, die Gerichtsmedizin, der Rettungsdienst sowie die Staatsanwaltschaft rückten vor Ort aus. Die Kantonspolizei St. Gallen hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen aufgenommen.