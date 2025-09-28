Unbekannte brechen in Tiefgarage ein und flüchten mit geklautem Auto

In Wil im Kanton St. Gallen sind unbekannte Täter in eine Tiefgarage eingebrochen und haben ein Auto gestohlen. Zuvor durchsuchten sie mehrere unverschlossene Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen.

In Wil SG sind Unbekannte in eine Tiefgarage eingebrochen. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Einbruch kam es am Samstag zwischen 21 Uhr und Sonntagmorgen 3 Uhr in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Tiefgarage und durchsuchte mehrere unverschlossene Fahrzeuge auf der Suche nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden im Wert von knapp 3000 Franken, wie es weiter hiess.

Danach habe die unbekannte Täterschaft ein in der Tiefgarage geparktes Auto gestohlen und sei geflüchtet. Das Auto wurde gegen 3.30 Uhr verunfallt und verlassen in der Autobahnausfahrt Oberwinterthur im Kanton Zürich aufgefunden. Die Unfallaufnahme und die weiteren Amtshandlungen auf Zürcher Kantonsgebiet erfolgten laut Mitteilung durch die Kantonspolizei Zürich.