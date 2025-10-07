27-jähriger Mann onaniert vor Frauen

Der Mann entblösste sich auf einem Feldweg in Vilters-Wangs SG. (Archivbild)
Foto: GIAN EHRENZELLER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Mann zog seine Hose vor den Frauen teils bis unter die Knie und hielt in einer Hand seinen Penis, schrieb die Staatsanwaltschaft St. Gallen im Strafbefehl, welcher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. In zwei Fällen rannte er den flüchtenden Frauen hinterher.
Gemäss Strafbefehl wird der Mann, der im Ausreise- und Nothilfezentrum in Vilters wohnt, für drei solcher Vorkommnisse im September 2025 mit einer Busse von 1200 Franken bestraft. Alternativ wird eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwölf Tagen fällig. Hinzu kommen Verfahrensgebühren von 750 Franken.
Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.