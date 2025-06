In Uzwil SG Firma Bühler eröffnet neues Ausbildungszentrum

Das Ostschweizer Technologieunternehmen Bühler hat am Hauptsitz in Uzwil ein neues Ausbildungszentrum eröffnet. An der «Milling Academy» sollen künftig Fachkräfte für die Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie ausgebildet werden.

Publiziert: 13:22 Uhr | Aktualisiert: vor 32 Minuten