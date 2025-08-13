Stadt- und Kantonspolizei prüfen Zusammenlegung

Die Stadtpolizei und die Kantonspolizei St. Gallen haben einen Prozess gestartet, um eine vertiefte Zusammenarbeit der beiden Korps zu prüfen. Auch eine mögliche Zusammenlegung der beiden Polizeiorganisationen wird ins Auge gefasst.

In St. Gallen soll eine vertiefte Zusammenarbeit von Stadt- und Kantonspolizei geprüft werden. (Symbolbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es sollen konkrete Lösungen erarbeitet werden, wie Stadt- und Kantonspolizei ihre Aufgaben noch effizienter und wirkungsvoller erfüllen können, schrieb die Staatskanzlei St. Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung.

Erste Ergebnisse seien im Frühling 2026 zu erwarten. Die Resultate sollen schliesslich in die Erarbeitung des Wirksamkeitsberichts 2028 zum kantonalen Finanzausgleich einfliessen können.

Die Zusammenarbeit von St. Galler Stadtpolizei und Kantonspolizei ist ein wiederkehrendes politisches Thema. Bereits im August 2024 haben sich die Regierungen der Stadt und des Kantons auf die Durchführung eines gemeinsamen Evaluationsprojekts verständigt. Zudem erteilte der Kantonsrat der Kantonsregierung einen Auftrag zur Prüfung von Synergien.