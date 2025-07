Seit Samstagmorgen vermisst: Cornelia Müller. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Seit Samstagmorgen wird die 56-jährige Cornelia Müller vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 09.15 Uhr an ihrem Wohnort in Rorschach SG gesehen. Gegen 11.30 Uhr wurde sie von einer Drittperson am Bahnhof Goldach gesichtet. Seither fehlt von ihr jede Spur, wie die Kantonspolizei Sankt Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Cornelia Müller ist ungefähr 180 Zentimeter gross, hat eine normale Statur und dunkelbraune, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine blaue Brille, braune lange Stoffhosen und schwarze Schuhe. Zudem führt sie eine auffällige rote Tasche mit einem REGA-Logo mit sich. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Personen, welche Angaben zur Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei St. Gallen, 058 229 49 49, zu melden.