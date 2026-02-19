25-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei wurde der Autofahrer dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Laut Mitteilung der Kantonspolizei fuhr ein 25-jähriger Mann kurz nach halb ein Uhr mit seinem Auto auf der Flawilerstrasse von Niederwil in Richtung Oberglatt.

In Kurven im Bereich des Waldstücks Stiglenholz habe der Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren, schreibt die Polizei. Wie es weiter heisst, prallte das Auto frontal gegen einen Baum am Strassenrand. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt.

Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei St. Gallen klärt die genaue Unfallursache sowie den Hergang ab.