Für den Töffffahrer kam jede Hilfe zu spät. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Valentin Köpfli Redaktor News

Tödlicher Unfall auf Passstrasse: ein Jugendlicher (17) fuhr am Samstagabend mit seinem Motorrad auf der Unteren Hulftegg SG in Richtung Mosnang SG. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Durch den Unfall wurde er so stark verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter medizinischer Erstversorgung noch auf der Unfallstelle verstorben ist. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Die Hulfteggstrasse musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Umleitung wurde durch die örtliche Feuerwehr signalisiert. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen die zuständige Feuerwehr, medizinisches Fachpersonal sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.