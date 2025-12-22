Am Sonntagabend stürzte eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug rund vier Meter tief in die Steinach. Die 64-Jährige musste ins Spital gebracht werden.

Aus noch ungeklärten Gründen stürzte eine 64-jährige Autofahrerin am Sonntagabend kurz nach 20.30 von der St.-Georgen-Strasse in St. Gallen in die Steinach. Rund vier Meter tief fiel sie mit ihrem Fahrzeug in den Fluss. Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, musste die Frau durch die Berufsfeuerwehr gerettet werden.

Sie musste unterkühlt und wegen Verdacht auf eine Hirnerschütterung ins Spital gebracht werden. Das stark beschädigte Auto musste ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr geborgen werden. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten wurde ein Ölfang errichtet. Die Verunfallte wurde als fahrunfähig eingestuft. Im Spital wurden eine Blut- und eine Urinprobe entnommen. Der Führerausweis wurde der 64-Jährigen vorläufig abgenommen. Abklärungen zum Unfallhergang laufen.