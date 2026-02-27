Am Donnerstag haben sich in Rorschacherberg, Weite, Thal, Wil und Salez auf den Autobahnen A1 und A13 im Kanton St. Gallen fünf Verkehrsunfälle ereignet. Es gab Verletzte und hohen Sachschaden.

Auf St. Galler A1 und A13 kommt es zu Unfällen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schreibt, kam es am Nachmittag und frühen Abend zu den Unfällen auf den zwei Autobahnen.

Der erste Unfall ereignete sich gemäss Polizei um 15.15 Uhr auf der Autobahn A1 auf Höhe Rorschacherberg. Kurz vor 16 Uhr spielte sich auf der Autobahn A13 auf Höhe Weite bereits wieder ein Unfall ab.

Wie die Polizei schreibt, herrschte um 16.45 Uhr wegen des Unfalls in der Nähe von Rorschacherberg immer noch stockender Verkehr auf der Autobahn A1. So sei es auf Höhe Thal zu einer weiteren Auffahrkollision mit insgesamt vier beteiligten Autos gekommen.

Kurz nach 17 Uhr stiessen auf der Autobahn A1 in Wil zwei Autos ineinander. Der fünfte Unfall ereignete sich kurz vor 17.30 Uhr auf der Autobahn A13 auf Höhe Salez.

Bei allen fünf Unfällen handelte es sich um Auffahrkollisionen. Im dichten Verkehr mussten die Autofahrer und Autofahrerinnen jeweils abbremsen, worauf folgende Lenker mit den Autos vor ihnen zusammenstiessen.

In allen Fällen entstand hoher Sachschaden, insgesamt über 100'000 Franken. Beim Unfall in Wil wurden ein Säugling und ein zwei Jahre altes Kind verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.