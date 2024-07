Die Stadt- und die Kantonspolizei St. Gallen haben bei technischen Verkehrskontrollen dreizehn Fahrzeuge mit illegalen Änderungen festgestellt. Im Rahmen dieser Kontrollen legte die Polizei zwei Autos und ein Motorrad still.

St. Galler Polizei legt nach Kontrollen drei Fahrzeuge still

Spezialisten der Polizei bei der Untersuchung eines Fahrzeugs.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie die beiden Polizeikorps am Samstag mitteilten, bedeutet dies, dass die Halter ihre Fahrzeuge wieder in einen korrekten Zustand versetzen müssen. Dann haben sie für eine erneute Inverkehrsetzung ihres Gefährts beim Strassenverkehrsamt anzutraben. Die technischen Verkehrskontrollen fanden am Freitag statt.

Stillgelegt wurde das Motorrad eines 17-jährigen Jugendlichen mit diversen technischen Änderungen und Mängeln. Ebenfalls ihr Auto nicht mehr benutzen darf eine Frau, die den Mittelschalldämpfer ihrer Auspuffanlage gegen ein Direktrohr tauschte und eine der Auspuffklappen ausser Betrieb setzte.

Dasselbe gilt für einen Mann, der mit nicht eingetragenen, typenfremden Felgen, abgefahrenen Reifen und bearbeitetem Mittelschalldämpfer unterwegs war. Alle angehaltenen Verkehrsteilnehmenden werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen und Fachspezialisten der Stadtpolizei St. Gallen und der Kantonspolizei St. Gallen sowie ein Experte des Strassenverkehrs- und Schiffartsamts des Kantons St. Gallen.