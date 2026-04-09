Vier Verletzte bei Mehrfamilienhaus in Au, St. Gallen: Am Gässeliweg fanden Einsatzkräfte am Donnerstag vier Personen mit teils schweren Verletzungen. Rettungskräfte und Rega brachten die Opfer ins Spital. Ermittlungen laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier verletzte Personen in St. Gallen am Gässeliweg gemeldet

Zwei Frauen schwer verletzt, mit Rega ins Spital geflogen

Polizei untersucht Hintergründe, Grossaufgebot vor Ort War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kurz nach 14 Uhr wurde der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am Donnerstag eine verletzte Person am Gässeliweg in Au SG gemeldet. Die ausgerückte Polizeipatrouille fand beim Eintreffen vor Ort bei einem Mehrfamilienhaus drei weitere verletzte Personen vor.

Es handelte sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren und einen Mann im Alter von 73 Jahren. Der Mann war unbestimmt verletzt, die 57-Jährige eher schwer. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Die 65-Jährige sowie die 87-Jährige wiesen schwere Verletzungen auf. Sie wurden von der Rega ins Spital geflogen.

«Vier bis fünf Polizeiautos»

Laut Milo Frey, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, handelt es sich bei den verletzten Personen um Bewohner des Mehrfamilienhauses. Die Kantonspolizei St. Gallen ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Hintergründe und die Frage, ob ein Delikt im Raum steht, werden geklärt. Bei neuen Erkenntnissen informiert die Kantonspolizei St. Gallen erneut.

Michele betreibt einen Kaffeemaschinen-Laden in Au. Er hat den Polizeieinsatz hautnah miterlebt. «Plötzlich fuhr die Polizei mit vier bis fünf Autos an mir vorbei – nachher die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte», beschreibt er den Grosseinsatz gegenüber Blick. Was genau passiert ist, habe er nicht mitbekommen.

«Wir sind mit Hochdruck an den Ermittlungen dran», erklärt Mediensprecher Milo Frey gegenüber BRK News. Bei neuen Erkenntnissen werde die Kantonspolizei St. Gallen erneut informieren.