Fahrer eingeklemmt und durch Feuerwehr gerettet, per Rega ins Spital geflogen

Am Donnerstag, kurz vor 16.35 Uhr, ist in es in Maugwil SG zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem leeren Lastwagen, welcher mit Kühlkasten und Hebebühne ausgestattet ist, von einem Bauernhof an der Ifangstrasse abwärts in Richtung Beckingerstrasse. An einer steilen Stelle der Ifangstrasse geriet sein Lastwagen linksseitig von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen stürzte in der Folge einen Abhang hinunter, überschlug sich auf das Dach und prallte auf eine frei stehende Scheune.

Der Fahrer wurde in seiner Führerkabine eingeklemmt. Er musste in einer aufwendigen Bergung durch spezialisierte Feuerwehrangehörige aus seiner misslichen Lage befreit werden. Dabei wurde die Feuerwehr durch medizinisches Fachpersonal unterstützt. Der Mann musste anschliessend mit unbestimmten Verletzungen durch die Rega ins Spital geflogen werden.

Der Lastwagen sowie die Scheune wurden durch den Unfall total beschädigt. Für die Bergung des Lastwagens musste eine Spezialfirma beigezogen werden.

Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Feuerwehr mit rund 30 Angehörigen, ein Rettungswagen mit Notarzt, sowie die Rettungsflugwacht.