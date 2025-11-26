Haus brennt in Uzwil SG lichterloh

Am Mittwochnachmittag brennt in Uzwil SG ein Haus. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Ein Video zeigt das brennende Haus. Foto: Leserreporter

Darum gehts Haus brennt in Uzwil SG, Flammen und Rauch sichtbar

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Flammen lodern an der Hauswand entlang, eine grosse Rauchsäule steigt in den Himmel: Am Dienstag brennt in Uzwil SG ein Haus. Das zeigt das Video eines Leserreporters.

Milo Frey, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Update folgt. +++