Haus brennt in Uzwil SG lichterloh

Ein Video zeigt das brennende Haus.
Foto: Leserreporter
Darum gehts
- Haus brennt in Uzwil SG, Flammen und Rauch sichtbar
- Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz
- Leserreporter liefert Video des Vorfalls
Flammen lodern an der Hauswand entlang, eine grosse Rauchsäule steigt in den Himmel: Am Dienstag brennt in Uzwil SG ein Haus. Das zeigt das Video eines Leserreporters.
Milo Frey, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.
+++ Update folgt. +++