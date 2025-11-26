DE
FR
Abonnieren
Leservideo zeigt den Brand Uzwil SG
0:23
Grosse Rauchsäule:Leservideo zeigt den Brand Uzwil SG

Grosse Rauchsäule
Haus brennt in Uzwil SG lichterloh

Am Mittwochnachmittag brennt in Uzwil SG ein Haus. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.
Publiziert: vor 18 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Ein Video zeigt das brennende Haus.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Haus brennt in Uzwil SG, Flammen und Rauch sichtbar
  • Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz
  • Leserreporter liefert Video des Vorfalls
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Flammen lodern an der Hauswand entlang, eine grosse Rauchsäule steigt in den Himmel: Am Dienstag brennt in Uzwil SG ein Haus. Das zeigt das Video eines Leserreporters.

Milo Frey, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

+++ Update folgt. +++

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen