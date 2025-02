Am Mittwochnachmittag brennt es in Vilters SG. Die Flammen schlagen aus dem Restaurant Aeuli. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Restaurant Aeuli in Vilters SG brennt

1/4 Das Restaurant Aeuli brennt. Foto: Leserreporter

Auf einen Blick Brand in Restaurant Aeuli in Vilters gemeldet, alle Personen wurden gerettet

Gebäude beherbergt Pizzeria und Wohnungen

Grosses Aufgebot aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten vor Ort

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag wurde der Kantonspolizei St. Gallen ein Brand in einem Restaurant in Vilters gemeldet. Das bestätigt Mediensprecher Florian Schneider auf Blick-Anfrage.

Beim brennenden Gebäude handelt es sich um das Restaurant Aeuli, wie Leserreporter-Aufnahmen zeigen. Neben der Pizzeria haben auch mehrere Menschen ihr Zuhause in dem Bauwerk. Sie hatten Glück.

«Ein grosses Aufgebot aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten ist vor Ort. Alle Personen konnten rechtzeitig gerettet werden», erklärt Schneider. Im Laufe des Abends sollen weitere Informationen im Rahmen einer Medienmitteilung erfolgen.