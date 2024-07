Im St. Galler Riethüsli-Quartier ist es am Donnerstagabend zu einer Gewalttat gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt, teilweise schwer.

Gewaltdelikt fordert vier Verletzte in St. Gallen

Ein Leserreporter berichtet von rund 15 Polizeiautos und mehreren Ambulanzen, die am Donnerstagabend im Riethüsli-Quartier im Einsatz standen.

An der Hochwachtstrasse im St. Galler Riethüsli-Quartier ist am Donnerstagabend ein Grossaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Ambulanzteams im Einsatz gestanden. Ein Leserreporter berichtet von rund 15 Streifenwagen und mehreren Krankenwagen. Wie Hanspeter Krüsi, Sprecher der St. Galler Kantonspolizei, auf Anfrage bestätigt, kam es zu einem Gewaltdelikt mit mehreren teilweise schwer verletzten Personen.

Gemäss Krüsi besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung: «Die Täterschaft wurde festgenommen.» Angaben über die Tatwaffe kann der Sprecher noch nicht machen.

In einer Mitteilung der Kantonspolizei vom späten Donnerstagabend wird die Zahl der Verletzten mit vier angegeben. «Die Hintergründe für die Gewalttat und deren Hergang sind unklar», heisst es weiter. Am Freitagvormittag sollen weitere Informationen folgen.