In der Nacht auf Freitag ist es in Zuzwil zu einer Gewalttat gekommen. Ein 23-jähriger Filipino verletzte mutmasslich seine Eltern und seine Schwester. Er konnte am Tatort festgenommen werden.

Eine Polizeipatrouille konnte den Beschuldigen in der Nacht festnehmen. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Gewalttat in Zuzwil SG: Gemäss jetzigen Erkenntnissen ging ein Filipino (23) in der Nacht auf Freitag im Haus mit einem Messer auf seine Familienangehörigen los.

Dabei verletzte er diese Familienangehörigen schwer. Die ersteintreffende Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte den mutmasslichen Beschuldigten vor dem Hausteil seiner Familie festnehmen, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.

Polizei kann 23-Jährigen festnehmen

Vor dem Haus und im Innern fanden die Polizistinnen und Polizisten sowie die Rettung die drei verletzten Personen.

Diese wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und anschliessend in verschiedene Spitäler gebracht. Im Einsatz standen nebst Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, ein Helikopter der Rega, drei Rettungswagen sowie Notärzte mit medizinischem Fachpersonal. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen werden die Hintergründe der Tat abgeklärt.