Gewalttat in Zuzwil SG: Gemäss jetzigen Erkenntnissen ging ein Filipino (23) in der Nacht auf Freitag im Haus mit einem Messer auf seine Familienangehörigen los.
Dabei verletzte er diese Familienangehörigen schwer. Die ersteintreffende Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte den mutmasslichen Beschuldigten vor dem Hausteil seiner Familie festnehmen, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.
Polizei kann 23-Jährigen festnehmen
Vor dem Haus und im Innern fanden die Polizistinnen und Polizisten sowie die Rettung die drei verletzten Personen.
Diese wurden durch den Rettungsdienst vor Ort betreut und anschliessend in verschiedene Spitäler gebracht. Im Einsatz standen nebst Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen, ein Helikopter der Rega, drei Rettungswagen sowie Notärzte mit medizinischem Fachpersonal. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen werden die Hintergründe der Tat abgeklärt.