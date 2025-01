Über den Dorfbach in Goldach SG sind zwischen 50 und 100 Liter Diesel in den Bodensee gelangt. Gemäss dem aktuellen Erkenntnisstand der Kantonspolizei St. Gallen stammt der Diesel von einem Autobahnrastplatz.

Bis zu 100 Liter Diesel fliessen in Bodensee

Bis zu 100 Liter Diesel fliessen in Bodensee

Beim Einfluss des Dorfbaches in den Bodensee wurden Öl-Schwimmsperren errichtet. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Es fehlen Angaben zum Verursacher der Verschmutzung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen wurde am Freitagnachmittag über die Gewässerverschmutzung informiert.

Auf dem Autobahnrastplatz sei ein grösserer Fleck mit Diesel-Rückständen festgestellt worden, schrieb die Polizei. Dort floss der Treibstoff in einen Schacht, bevor er mit dem Regenwasser in den Dorfbach gelangte.

Beim Einfluss des Dorfbaches in den Bodensee errichtete der kantonale Gewässerstützpunkt Rohrschach eine Öl-Schwimmsperre. Laut Spezialisten besteht für die Fische keine Gefahr. Der Geruch des Diesels sei an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Goldach wahrgenommen worden, hiess es weiter. Dies könne auch bis zum Einsetzen von Niederschlägen anhalten.