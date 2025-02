Die Kantonspolizei St. Gallen bremste auf der Autobahn eine 91-jährige Automobilistin aus. Sie fiel zuvor als Falschfahrerin auf. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Seniorin fuhr in Arbon TG in falscher Richtung auf die Autobahn A23, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit. Sie habe diesen Irrtum bemerkt, ihr Auto schliesslich bei der Verzweigung Meggenhus SG gewendet und sei wieder zurück in Richtung Arbon gefahren. Schliesslich benutzte sie eine Ausfahrt, um danach die Fahrt auf der korrekten Spur in Richtung St. Gallen fortzusetzen.

Bei St. Gallen Neudorf wollte eine Patrouille der Kantonspolizei das Auto zur Kontrolle anhalten, nachdem bereits mehrere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug gemeldet hatten. Die Fahrerin reagierte gemäss Mitteilung jedoch weder auf das eingeschaltete Blaulicht noch auf das Wechselklanghorn und musste von der Polizei ausgebremst werden. Diese ordnete bei der Frau eine Blut- und Urinprobe an.