Ein 50-jähriger Velofahrer ist nach einem schweren Unfall in Vilters SG verstorben. Der Mann kollidierte am 21. September frontal mit einem Geländewagen und erlag später im Spital seinen Verletzungen.

Hier ereignete sich der Zusammenstoss. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Janine Enderli Redaktorin News

Am 21. September kam es in Vilters SG zu einer heftigen Kollision zwischen einem Geländewagen und einem Velo. Dabei wurde der Velofahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Geländewagen von Vilters in Richtung Landstrasse. Der Velofahrer (50) fuhr auf der Landstrasse in Richtung Sargans. Bei einer Einmündung kam es zum Frontal-Crash.

Am Dienstag teilt die Kantonspolizei St. Gallen nun mit, dass der Mann verstorben ist. Er erlag seinen Verletzungen im Spital.