Vergangenen Samstag war in Rorschach SG ein Feuer ausgebrochen, bei dem eine 29-jährige Frau schwer verletzt wurde. Jetzt ist sie im Spital verstorben.

Frau (†29) stirbt nach Wohnungsbrand in Rorschach

Eine 29-jährige Frau war bei einem Wohnungsbrand in Rorschach SG in der Nacht auf vergangenen Samstag schwer verletzt worden. Vier weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden nach Angaben der Polizei leicht und unbestimmt verletzt.

Die Feuerwehr hatte die 29-Jährige aus der Wohnung im dritten Stock des Mehrfamilienhauses an der Kirchstrasse gerettet, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit. Sie sei in ein Spital gebracht worden. Nun ist sie ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Freitag schreibt.

Mehrere Zehntausend Franken Schaden

Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbständig verlassen. Sechs Personen wurden demnach nicht verletzt. Die vier weiteren verletzten Personen seien ebenfalls in Spitäler gebracht worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Mitteilung auf mehrere Zehntausend Franken.

Bei dem Einsatz nahm die Feuerwehr einen Hubretter zuhilfe.

Der Brand brach laut Polizei kurz vor 00.30 Uhr aus. Die Ursache sei noch unklar und werde untersucht.