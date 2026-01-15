Polizei nimmt in Sargans SG vier Einbrecher fest

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Donnerstag in Sargans SG vier Einbrecher festgenommen. Die französischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren brachen in einen Garagenbetrieb ein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Täter seien bei ihrem Einbruch von jemandem gestört worden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung. Sie schlugen ein Fenster ein und entwendeten diverse Fahrzeugschlüssel. Schon vor dem Eintreffen der Polizei seien sie geflüchtet.

Rund eine Stunde später hielt die Polizei eine 22-jährige Frau und einen 22-jährigen Mann an und nahm sie fest. Zwei Männer im Alter von 22 und 25 Jahren wurden später im Bereich des Bahnhofs angehalten.