Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Schulhaus

Im Untergeschoss eines Oberstufenschulhauses in Flawil ist am Wochenende eine unbekannte Flüssigkeit ausgeschüttet und angezündet worden. Die Ermittlungen laufen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Wochenende sei eine unbekannte Täterschaft ins Schulhaus an der Landbergstrasse gelangt, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Mittwoch mit. Neben dem Ausschütten und Anzünden der Flüssigkeit wurde auch ein Stuhl mit Farbe beschmiert.

Glücklicherweise sei es beim Sachschaden am Boden geblieben und das Feuer habe sich nicht ausgeweitet, heisst es in der Mitteilung. Der Schaden wurde am Montagmorgen entdeckt. Danach nahm die Kantonspolizei Ermittlungen auf, die noch zu keinem Ergebnis führten.