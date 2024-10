Festnahme Mann verursacht in Weite SG mit gestohlenem Auto einen Selbstunfall

Ein 33-jähriger Slowake hat am Sonntagvormittag auf der Autobahn A13 in Weite SG einen Selbstunfall verursacht. Er konnte schliesslich von der Polizei in Mels SG angehalten werden. Das Fahrzeug hatte er zuvor entwendet und daran gestohlene Kontrollschilder montiert.