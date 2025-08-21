Das Bistum St. Gallen hat einen neuen Dompfarrer

Im Bistum St. Gallen ist mit Mathai Ottappally ein neuer Dompfarrer gewählt worden. Er folgt auf Beat Grögli, dem neuen St. Galler Bischof. Neuer Domdekan ist Felix Büchi.

Mathai Ottappally ist neuer Dompfarrer im Bistum St. Gallen. Foto: Bistum St. Gallen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mathai Ottappally sei seit vier Jahren Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Alttoggenburg, heisst es in der Mitteilung des Bistums vom Donnerstag. Sein neues Amt tritt er im März 2026 an. Als neuer Dompfarrer wird er auch Mitglied der Bistumsleitung. Ottappally war bereits Mitglied des Domkapitels.

Mit dem Weggang von Guido Scherrer als Domdekan musste auch diese Aufgabe neu besetzt werden. Aus einem Vorschlag des Bischofs mit drei Namen wählte der Katholische Administrationsrat Felix Büchi zum Domdekan.

Seit Beat Grögli neuer Bischof ist, kam es zu verschiedenen Neubesetzungen in der Bistumsleitung. So wurden die Leitung des Pastoralamtes, das Generalvikariat wie auch die Leitung des Personalamtes neu besetzt.