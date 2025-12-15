Attikawohnung in Flawil SG brennt – hoher Sachschaden

In Flawil SG brach am Montagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Verletzt wurde niemand, doch die Attikawohnung ist unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

In einem Mehrfamilienhaus in Flawil im Kanton St. Gallen ist es am Montagabend zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand. Es entstand allerdings beträchtlicher Sachschaden. Die Attikawohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der insgesamt fünf Parteien konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst sicherheitshalber kontrolliert.

Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Die Attikawohnung ist für die dreiköpfige Familie laut Polizei nicht mehr bewohnbar.