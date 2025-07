Tragischer Unfall auf einem Pferdehof: In Diepoldsau wurde ein 34-Jähriger von einem Pferd am Kopf getroffen.

Mann von Pferd in Diepoldsau SG getreten – schwer verletzt

Er wollte es in den Stall bringen

Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte von der Rega ins Spital geflogen. Foto: KAPO SG

Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 17 Uhr in Diepoldsau

Johannes Hillig Redaktor News

Ein Mann (34) wurde am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, auf einem Pferdehof an der Nollenhofstrasse durch einen Huftritt eines Pferdes schwer verletzt worden. Der 34-Jährige wollte ein Pferd von der Weide in den Stall bringen.

Dabei schlug das Tier mit einem Hinterbein aus und traf den Mann mutmasslich mit dem Huf am Kopf. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er von der Rega ins Spital geflogen.