Mann verwechselt in St. Gallen den Feueralarm mit einem Türöffner

Ein 62-Jähriger hat in einem Gewerbecenter in St. Gallen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Er dachte, es handle sich um einen Knopf für den Türöffner der Toilettenanlage, heisst es in einem Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dem Strafbefehl zufolge hatte der Mann zuvor in einer Pizzeria im Gebäude gegessen. Danach wollte er auf die Toilette.

«In der irrigen Annahme», es handle sich um den Öffner für die WC-Anlage, drückte er auf den Alarmknopf der Brandmeldeanlage, schreibt die Staatsanwaltschaft. Dadurch alarmierte er die Feuerwehr. Ausserdem ertönte im Gewerbecenter über Lautsprecher eine Alarmdurchsage.

Ohne den Irrtum zu melden, verliess der Mann daraufhin das Gebäude. Damit sei die Feuerwehr ohne notwendigen Grund ausgerückt, heisst es im Strafbefehl weiter.

Die Staatsanwaltschaft bestraft den Mann mit einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 70 Franken. Ausserdem muss er eine Busse von 250 Franken sowie Gebühren von 650 Franken bezahlen.