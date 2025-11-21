Ein 51-jähriger Autofahrer verursachte am Donnerstagabend gleich zwei Unfälle. Dabei wurden unter anderem ein Postauto und ein anderes Auto beschädigt. Er selber fuhr mit seinem ebenfalls beschädigten Fahrzeug einfach weiter.

1/5 Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr nach zwei Kollisionen mit seinem beschädigten Auto noch mehrere Kilometer weit. Foto: Stadtpolizei St. Gallen

Um 19.15 Uhr am Donnerstagabend ereignete sich auf der Martingsbruggstrasse ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Wie die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 51-jährige Autolenker stadtauswärts.

In einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Postauto. Unmittelbar danach kollidierte er auch noch mit einem Auto, das hinter dem Postauto fuhr.

Mehrere Personen ausgeladen

Seine Beifahrerin und drei weitere Personen liess der 51-Jährige nach den Kollisionen aussteigen, schreibt die Polizei. Er selber jedoch setzte seine Fahrt in dem massiv beschädigten Fahrzeug fort. Fotos der Polizei zeigen das Ausmass des Schadens an seinem eigenen Auto.

Er konnte nach rund drei Kilometern angehalten werden. Von der Polizei wurde der 51-Jährige als fahrunfähig eingestuft und zur Abnahme von Blut- und Urinprobe ins Spital gebracht. Weiter hätte der Mann gar nicht hinter dem Steuer des Wagens sitzen dürfen. Ihm war bereits der Führerausweis entzogen worden.

Sachschaden und Rückenschmerzen

Neben dem hohen Sachschaden, der durch die Unfälle entstand, wurde auch eine Person verletzt. Der Beifahrer des Autos hinter dem Postauto klagte über Rückenschmerzen.