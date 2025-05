Neuer St. Galler Bischof wird gewählt

In St. Gallen wird der Nachfolger von Bischof Markus Büchel gewählt. Zuständig ist das Domkapitel. Dessen Entscheid muss aber noch vom Papst genehmigt werden und bleibt deshalb vorerst geheim.

Der 75-jährige St. Galler Bischof Markus Büchel wechselt bald in den Ruhestand. Am Dienstag wird sein Nachfolger gewählt. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das lange Verfahren für die Wahl eines neuen St. Galler Bischofs steht kurz vor dem Abschluss. Um neun Uhr startete das Prozedere mit einer Messe in der Kathedrale. Am Nachmittag treffen sich die dreizehn Mitglieder des Domkapitels in der Sakristei der Kathedrale und entscheiden sich für einen von sechs Kandidaten, die auf einer Liste aufgeführt sind.

Bis die Öffentlichkeit erfährt, wer der neue Bischof sein wird, dauert es danach aber noch. Die Wahl des Domkapitels bleibt vorerst geheim. Es braucht noch das Einverständnis aus Rom. Laut Bistum dauert dies nochmals ein bis zwei Tage. Die Bekanntgabe des Namens des zwölften St. Galler Bischofs könnte damit am Donnerstag oder Freitag dieser Woche stattfinden.