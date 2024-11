Übers Wochenende gab es im Kanton St. Gallen mehrere Einbrüche. (Archivbild) Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufslokal, wobei auch Sachschaden entstand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

In Widnau schlug eine unbekannte Täterschaft am Samstagabend ein Fenster ein und gelangte so in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchte sie sämtliche Räume und stahl vor allem Schmuck, wie die Polizei schreibt.

In einem Einfamilienhaus in Balgach stahl eine unbekannte Täterschaft zwischen Freitagabend und Samstagabend einen Tresor. Dabei sei ein Sachschaden im Wert von rund 10'000 Franken entstanden, hiess es weiter.

Ein Tresor kam auch in Rapperswil-Jona abhanden. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam Zugang zu einem Kiosk, behändigte den Tresor und verliess die Örtlichkeit wieder. Die Täterschaft erbeutete Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken. Ausserdem entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Franken.