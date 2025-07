Die St. Galler Stadtpolizei hat am Montagabend einen Mann und eine Frau auf je einem E-Scooter kontrolliert. Beide wurden als fahrunfähig eingestuft und beide hatten eine geringe Menge Heroin bei sich.

In St. Gallen mit dem E-Scooter und Heroin unterwegs

In der Stadt St. Gallen wurden zwei Personen kontrolliert, die mit einem E-Scooter unterwegs waren. Beide trugen eine kleine Menge Heroin bei sich. (Archivbild) Foto: Jens Büttner

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am Montagabend kontrollierte die Polizei in der Innenstadt kurz nach 19 Uhr einen 65-jährigen Mann, der unsicher mit einem E-Scooter fuhr. Er habe eine geringe Menge Heroin sowie ein verbotenes Messer bei sich gehabt, teilte die Stadtpolizei am Dienstag mit.

Zur gleichen Zeit wurde ebenfalls in der Innenstadt eine Frau auf einem E-Scooter angehalten. Auch sie fuhr unsicher. Zudem fand die Patrouille bei der 21-Jährigen eine geringe Menge Heroin.

Die Betäubungsmittel, das verbotene Messer sowie beide E-Scooter sind sichergestellt worden. Der Schweizer und die Schweizerin werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.