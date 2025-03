In der Nacht auf Samstag kam es auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen zu einem Unfall und zwei Folgeunfällen. Dabei kam ein 21-Jähriger ums Leben.

Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall in Gossau SG

1/5 Drei Autos waren in den Crash involviert. Foto: BRK News

Fabrice Obrist Redaktor News

Kurz nach Mitternacht fuhr ein 22-jähriger Lenker mit seinem 21-jährigen Beifahrer bei Gossau SG auf die Autobahn A1, in Fahrtrichtung Zürich - St. Gallen. Auf dem Beschleunigungsstreifen verlor der Mann dann die Kontrolle über das Fahrzeug, überquerte beide Fahrspuren und krachte frontal in die Leitplanke in der Mitte.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in ihrer Mitteilung schreibt, drehte sich das Auto aufgrund der Wucht der Kollision und landete auf der Überholspur. Genau in diesem Moment war ein 80-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug korrekt auf der Spur unterwegs und prallte in das Auto des 22-Jährigen.

36-Jähriger versuchte noch Bremsmanöver

Daraufhin drehte sich das Fahrzeug des 22-Jährigen erneut, überquerte die gesamte Fahrbahn und kam dann auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Das Auto des 80-Jährigen blieb nach der Kollision auf der Überholspur.

Abermals kam ein Auto, das in Richtung St. Gallen unterwegs war. Trotz Bremsmanöver des 36-jährigen Fahrers kollidierte das Fahrzeug mit dem Auto des 80-Jährigen. Dabei wurde es nach rechts abgelenkt und prallte anschliessend auch ins Auto des 22-Jährigen auf dem Pannenstreifen.

Drei Personen verletzt

Sofort rückten Rettungskräfte an den Unfallort aus. Trotz Rettungsmassnahmen starb der 21-jährige Beifahrer, wohnhaft im Kanton St. Gallen, noch vor Ort. Die Feuerwehr musste ihn aus dem stark beschädigten Fahrzeug bergen. Die anderen drei Autofahrer wurden mit leichten bis schweren Verletzungen ins Spital gebracht.

Die Autobahn A1 war während mehrerer Stunden komplett gesperrt. Zusammen mit der örtlichen Feuerwehr leitete die St. Galler Polizei eine Umleitung ein. Sämtliche beteiligten Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.