Unbekannte drangen in Flawil SG in eine Wohnung und ein Einfamilienhaus ein. Sie stahlen Schmuck, Elektronik und Bargeld, während sie erhebliche Schäden hinterliessen.

Am Sonntag trieben Einbrecher in Flawil SG ihr Unwesen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Auf einen Blick Zwei Einbrüche in Flawil SG

Unbekannte Täter drangen in Wohnung und Einfamilienhaus ein

4'000 Franken Sachschaden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend ist es in Flawil im Kanton St. Gallen zu zwei Einbrüchen gekommen. Es wurde Diebesgut von mehreren Zehntausend Franken gestohlen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Es entstand Sachschaden von rund 4'000 Franken.

An der Landbergstrasse sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nachdem sie das Mehrfamilienhaus durch die unverschlossene Haustür betrat, verschaffte sie sich gewaltsam Zugang in die Wohnung. Sie durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und stahl Schmuck und Elektronikgeräte im Wert von mehreren Zehntausend Franken. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 1'000 Franken.

An der Lörenstrasse verschafften sich Kriminelle durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Innern eines Einfamilienhauses. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl Bargeld im Wert von mehreren Hundert Franken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3'000 Franken.