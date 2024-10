Mann (43) verletzt sich bei Gleitschirmunfall

Ein 43-jähriger Gleitschirmpilot verletzte sich am Freitag bei der Landung in Bütschwil SG. Er touchierte ein Auto und stürzte zu Boden. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Das schwarze Auto wurde dem Gleitschirmpiloten zum Verhängnis. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 43-jähriger Gleitschirmpilot hat sich am Freitag bei der Landung in Bütschwil SG verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital. Der Mann flog mit seinem Gleitschirm von Oberhelfenschwil zum Parkplatz an der Hofackerstrasse in Bütschwil, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Beim Landeanflug kurz nach 17.30 Uhr habe er ein parkiertes Auto touchiert und sei zu Boden gestürzt.