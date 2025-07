St. Galler Regierung soll sich gegen Kürzungen bei J+S wehren

Die St. Galler Regierung soll sich gegen die vom Bund geplanten Kürzungen der Beiträge an Jugend+Sport wehren. Dies fordert die Mitte-EVP-Fraktion des St. Galler Kantonsrats in einem Vorstoss.

Mit J+S-Geldern wird der Breitensport unterstützt. Nun will der Bund die Beiträge kürzen. (Archivbild) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Bund plant wegen der schlechten Finanzlage ab 2026 eine Kürzung der Beiträge für das Sportförderprogramm Jugend+Sport (J+S) um 20 Prozent. Dagegen regt sich in verschiedenen Kantonen Widerstand.

Von den Beiträgen profitierten Sportvereine und -verbände, die damit Trainings und Infrastrukturen gewährleisten können, heisst es im Vorstoss von Mitte-EVP.

Dank den J+S-Geldern sei es möglich, dass Mitglieder- und Lagerbeiträge tief bleiben. «Als Alternative müssten wohl die Elternbeiträge erhöht werden, wovon besonders Familien mit kleinerem Einkommen und mehreren Kindern betroffen wären.» Für J+S werde viel ehrenamtliche und unbezahlte Arbeit geleistet, dies sei weiterhin zu unterstützen.

2024 hatte der Kanton St. Gallen mehr als 6,6 Millionen Franken an J+S-Beiträgen ausbezahlt. Die Fraktion verlangt nun aber nicht, dass der Kanton die Kürzungen beim Bund kompensiert. «Wir erachten dies als falsches Signal.» Nicht alle Kantone hätten die finanziellen Möglichkeiten dazu. Die Folge wären «Ungleichheiten».

Die Regierung solle sich stattdessen auf Bundesebene für eine bedarfsgerechte finanzielle Unterstützung von J+S einsetzen, heisst es im Vorstoss. In anderen Kantonen gibt es ähnliche Vorstösse. So hat der Zürcher Regierungsrat bereits angekündigt, sich «mit Nachdruck» für die vollständige Finanzierung durch den Bund einzusetzen, wie es in der Antwort auf einen überparteilich eingereichten Vorstoss hiess.