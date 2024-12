Maiensäss in Sevelen SG niedergebrannt

Ein Maiensäss ist in Sevelen SG in der Nacht auf Donnerstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Die Feuerwehr fand in Sevelen SG ein Maiensäss in Vollbrand vor. (Symbolbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kurz vor Mitternacht erhielt die Kantonale Notrufzentrale die Meldung, dass am Surberg in Sevelen ein grosses Feuer sichtbar sei. Wie die Kantonspolizei am Freitag meldete, fanden die Einsatzkräfte ein Maiensäss in Vollbrand vor.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen, allerdings brannte das Maiensäss nieder. Gefahr für Umwelt oder andere Personen bestand keine. Die Brandursache ist unklar und wird von Spezialist-/innen der Kantonspolizei St.Gallen untersucht.